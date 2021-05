Meghan Markle e Harry divisi da nuove rivelazioni. “Potrebbero separarsi presto” (Di giovedì 13 maggio 2021) Non si placano le indiscrezioni che vedono Harry e Meghan Markle sempre più distanti nelle loro posizioni, al punto da avanzare l’ipotesi di una separazione imminente. E non importa se stanno aspettando una figlia che nascerà in estate e non importa che continuano a siglare accordi finanziari insieme, le voci di crisi sovrastano ogni dato di fatto. Dopo il commento di Lady Victoria Hervey che metteva in discussione la solidità del matrimonio di Harry e Meghan Markle, perché il Principe aveva affrettato le cose con lei, non lasciandole il tempo per abituarsi alla nuova vita di Corte, ora un altro motivo che li vede contrapposti sarebbe un documentario, l’ennesimo, su Lady Diana prodotto da Netflix con cui i Sussex hanno un contratto milionario. L’Express riporta infatti alcune ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) Non si placano le indiscrezioni che vedonosempre più distanti nelle loro posizioni, al punto da avanzare l’ipotesi di una separazione imminente. E non importa se stanno aspettando una figlia che nascerà in estate e non importa che continuano a siglare accordi finanziari insieme, le voci di crisi sovrastano ogni dato di fatto. Dopo il commento di Lady Victoria Hervey che metteva in discussione la solidità del matrimonio di, perché il Principe aveva affrettato le cose con lei, non lasciandole il tempo per abituarsi alla nuova vita di Corte, ora un altro motivo che li vede contrapposti sarebbe un documentario, l’ennesimo, su Lady Diana prodotto da Netflix con cui i Sussex hanno un contratto milionario. L’Express riporta infatti alcune ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto… - hopeysmine : E comunque Vic, Meghan Markle e Lana Parrilla biggest crush on E A R T H - raspa90 : RT @repubblica: Ispirazioni royal per il beauty look da sposa: da Grace Kelly a Kate Middleton, fino a Meghan Markle - elenoirebartoli : RT @repubblica: Ispirazioni royal per il beauty look da sposa: da Grace Kelly a Kate Middleton, fino a Meghan Markle - repubblica : Ispirazioni royal per il beauty look da sposa: da Grace Kelly a Kate Middleton, fino a Meghan Markle -