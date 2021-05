Medio Oriente, Israele richiama altri settemila riservisti (Di giovedì 13 maggio 2021) L'esercito israeliano ha annunciato il richiamo di altri settemila riservisti. Tra questi, dice la tv pubblica, ci sono gli uomini delle unità Iron Dome, dell'intelligence e dell'aviazione, mentre non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 maggio 2021) L'esercito israeliano ha annunciato il richiamo di. Tra questi, dice la tv pubblica, ci sono gli uomini delle unità Iron Dome, dell'intelligence e dell'aviazione, mentre non ...

Advertising

CarloCalenda : In piazza con la comunità ebraica romana a sostegno della pace in Medio Oriente. Il primo passo verso una soluzione… - amnestyitalia : Chiediamo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di convocare una sessione pubblica e al Coordinatore specia… - pietroraffa : Prevedo un nuovo aggiornamento in diverse bio: 'Ex virologo, esperto di Medio Oriente' - red_mask9 : @IlmondodiUNO Non è certo colpa di Letta se non c’è pace in Medio Oriente. (Ora mi tocca pure difendere Letta). - rpozzati : Il cielo stellato sopra il Medio Oriente, Israele, la Palestina @NobelPrize #Oslo #Peace -