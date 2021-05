Media digitali, FdI: subito il riordino del Testo unico per impedire la colonizzazione straniera (Di giovedì 13 maggio 2021) Il riordino del Testo unico dei servizi audiovisivi e radiofonici non può più aspettare. Di fronte alla rivoluzione dei mercati. Per la presenza crescente di piattaforme multinazionali. Parte oggi in Aula l’iter della mozione a prima firma Giorgia Meloni. Che chiede al governo di adottare con “urgenza le iniziative legislative per evitare un vuoto normativo. Su un principio cardine della democrazia. Che è quello del pluralismo delle fonti di informazione“. Servizi audiovisivi e radiofonici, la mozione a prima firma Meloni Nel documento si chiede di “porre in essere tutte le iniziative legislative volte a scongiurare il rischio di colonizzazione culturale straniera. E di marginalizzazione della produzione identitaria nazionale”. L’intento – spiega Federico Mollicone illustrando la mozione – è quello di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildeldei servizi audiovisivi e radiofonici non può più aspettare. Di fronte alla rivoluzione dei mercati. Per la presenza crescente di piattaforme multinazionali. Parte oggi in Aula l’iter della mozione a prima firma Giorgia Meloni. Che chiede al governo di adottare con “urgenza le iniziative legislative per evitare un vuoto normativo. Su un principio cardine della democrazia. Che è quello del pluralismo delle fonti di informazione“. Servizi audiovisivi e radiofonici, la mozione a prima firma Meloni Nel documento si chiede di “porre in essere tutte le iniziative legislative volte a scongiurare il rischio diculturale. E di marginalizzazione della produzione identitaria nazionale”. L’intento – spiega Federico Mollicone illustrando la mozione – è quello di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Media digitali, FdI: subito il riordino del Testo unico per impedire la colonizzazione straniera… - AboutPharmaHPS : Il corso, in agenda il 10 giugno, fornirà gli strumenti per capire il posizionamento dei contenuti su Google e le d… - chidambara09 : RT @Arianna_FCG: 'Il report “State of Business and IT Innovation” di MuleSoft conferma che le iniziative digitali sono aumentate, in media,… - Arianna_FCG : 'Il report “State of Business and IT Innovation” di MuleSoft conferma che le iniziative digitali sono aumentate, in… - cubainformacion : Il mantra della stampa cubana 'indipendente' Secondo la giornalista Rosa Miriam Elizalde, il governo USA, nella su… -