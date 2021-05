Mazzarri | “Dopo il Torino ho preso una pausa ed ho studiato tanto Pronto a ripartire”

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’allenatore Walter, nel corso di un’intervista a France Football, si è soffermato sul suo futuro. “hounaper recuperare e ricaricare la batteria. Poi mi sono rimesso a studiare e a lavorare. Ho guardato altri campionati enuovi modi di giocare. È sempre un modo per continuare a migliorarsi. L’anno scorso ho rifiutato parecchie offerte che non mi interessavano. Bisogna che gli obiettivi del club che mi vuole siano gli stessi dei miei:vent’anni di carriera, posso permettermi di dirlo”. FOTO: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Modello Benitez posted Ancelotti per ilSarri. Il nome più accreditato è quello di Lucianone Spalletti . Ma alcune voci di dentro adesso parlano con insistenza di Max Allegri. Sembra ...Il quotidiano ricorda la strategia usata dal presidente del Napoligli addii die Sarri. In questi due casi arrivarono, rispettivamente, prima Benitez e poi Sarri; alla luce di questo, ...19 Il biscotto è sempre di moda. E come potrebbe essere diversamente. L’Italia lo conosce bene visto che finì fuori dagli Europei del 2004 proprio per un 2-2 tra Danimarca e Svezia. Stavolta, però, po ...Walter Mazzarri ha rilasciato un' intervista a France Football. Non nasconde la sua voglia di panchina, unita a quella di un progetto stimolante.