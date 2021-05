Maurizio Costanzo: 'Vorrei morire tenendo la mano a Maria...' (Di giovedì 13 maggio 2021) Spegnerà 83 candeline ad agosto, mentre ad ottobre il suo 'Maurizio Costanzo Show' compirà 40 anni. Traguardi importanti sui quali Maurizio Costanzo riflette facendo un bilancio della sua vita in una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 maggio 2021) Spegnerà 83 candeline ad agosto, mentre ad ottobre il suo 'Show' compirà 40 anni. Traguardi importanti sui qualiriflette facendo un bilancio della sua vita in una ...

Advertising

Costanzo : Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le punta… - infoitcultura : Diletta Leotta fa tesoro dei consigli di Maurizio Costanzo: si cambia registro - infoitcultura : Maurizio Costanzo non le manda a dire | Il giudizio sulla Leotta è pungente - infoitcultura : Maurizio Costanzo su Diletta Leotta “Vuole essere lasciata in pace? Non avvisi sempre i paparazzi” e lei lo ascolta - infoitcultura : Diletta Leotta, la stoccata che non ti aspetti: Maurizio Costanzo durissimo -