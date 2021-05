Matteo Salvini stuntman per un giorno: acrobazie e impennate nello show a Palazzo Lombardia – Il video (Di giovedì 13 maggio 2021) Tra alleanze e accordi la politica è fatta anche di acrobazie, un po’ come quelle in cui si è cimentato Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, è stato coinvolto nelle performance di “Mototerapia”, lo show acrobatico con funzioni terapeutiche creato dal motociclista Vanni Odera. Lo spettacolo si è svolto oggi 13 maggio a Palazzo Lombardia e ha visto il capo del Carroccio sulla montagnola predisposta per i salti delle motocross da cui è stato sorvolato. Infine, Salvini è salito a bordo come passeggero di un kart fuoristrada che ha effettuato impennate ed evoluzioni su due ruote. video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Ddl Zan, Salvini contro Fedez e l’intervento del primo maggio: «È ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Tra alleanze e accordi la politica è fatta anche di, un po’ come quelle in cui si è cimentato. Il leader della Lega, infatti, è stato coinvolto nelle performance di “Mototerapia”, loacrobatico con funzioni terapeutiche creato dal motociclista Vanni Odera. Lo spettacolo si è svolto oggi 13 maggio ae ha visto il capo del Carroccio sulla montagnola predisposta per i salti delle motocross da cui è stato sorvolato. Infine,è salito a bordo come passeggero di un kart fuoristrada che ha effettuatoed evoluzioni su due ruote.: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Ddl Zan,contro Fedez e l’intervento del primo maggio: «È ...

