Mattarella striglia la maggioranza Piano Ue | convocati Casellati e Fico

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sergioè preoccupato per il ritardo nei decreti attuativi fondamentali per ottenere i soldi dall'Europa del Recovery Fund. Per questo il presidente della Repubblica - si legge sul Fatto Quotidiano - ha deciso d Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

Recovery, Mattarella striglia il governo. Convocati d'urgenza Casellati e Fico
Sergio Mattarella è preoccupato per il ritardo nei decreti attuativi fondamentali per ottenere i soldi dall'Europa del Recovery Fund. E' per questo motivo che, in mattinata, Confesercenti ha mandato una lettera la presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere inquietudini, disagi e drammi di chi oggi, a causa della pandemia. Il presidente della Repubblica è preoccupato, impressionante mole di provvedimenti da approvare in tempi rapidi. L'imbeccata sarebbe arrivata proprio da Draghi.