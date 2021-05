Matrimonio "top secret" per l'ex Velina e il nuotatore (Di giovedì 13 maggio 2021) L’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini guarda le foto Il Matrimonio, quello religioso e in pompa magna, ci sarà, appena possibile. Ma, intanto, Giorgia Palmas, 39 anni, e Filippo Magnini, 39, non hanno resistito e hanno deciso di sposarsi civilmente a Milano, in segreto, alla presenza di pochissimi intimi: solo i famigliari più stretti e i testimoni. L’ex Velina e lo sportivo hanno annunciato le nozze solo a “cose fatte”, postando entrambi la stessa immagine – un bacio tra i due neosposi – sui rispettivi profili Instagram e scrivendo la stessa didascalia. Giorgia ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) L’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini guarda le foto Il, quello religioso e in pompa magna, ci sarà, appena possibile. Ma, intanto, Giorgia Palmas, 39 anni, e Filippo Magnini, 39, non hanno resistito e hanno deciso di sposarsi civilmente a Milano, in segreto, alla presenza di pochissimi intimi: solo i famigliari più stretti e i testimoni. L’exe lo sportivo hanno annunciato le nozze solo a “cose fatte”, postando entrambi la stessa immagine – un bacio tra i due neosposi – sui rispettivi profili Instagram e scrivendo la stessa didascalia. Giorgia ...

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio top Rivelazione Jessica Pegula: le curiosità da sapere Ha completato così la sua quinta vittoria in carriera contro una Top 10. Numero 31 del mondo, suo attuale best ranking, Pegula è nata dal secondo matrimonio di suo padre Terrence Michael, un tycoon ...

WTA Doha: Pegula tra le big, che semifinali (dalle 16 in tv) Pegula è nata dal secondo matrimonio di suo padre Terrence Michael, un tycoon che ha fatto fortuna ...1 del mondo Victoria Azarenka e festeggiato contro Elina Svitolina la prima vittoria contro una top ...

"I matrimoni non si organizzano in due giorni" LA NAZIONE Giorgia Palmas e Magnini sono marito e moglie: “Ora siamo felici” Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono finalmente convolati a nozze in gran segreto e alla presenza di pochi intimi.

Covid19. Come ci si sposa in Puglia? Due modelli hanno simulato le nozze Si chiamano Rosanna e Danilo i due giovani modelli che hanno simulato il loro matrimonio a Villa De Grecis, a Bari. Abito bianco e smoking. Celebrante e fedi nuziali. 50 invitati in ghingheri, con abi ...

