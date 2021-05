Matrimoni 2021: quando riprendono, le regole delle Regioni per la ripartenza (Di giovedì 13 maggio 2021) Festeggiamenti per i Matrimoni ancora sospesi nel 2021 causa Covid. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, tante coppie italiane in procinto di sposarsi si domandano quando si potranno riprendere i ricevimenti delle nozze, ma dal Governo ancora nessuna risposta definitiva. Infatti durante il question time tenuto nella giornata di ieri, mercoledì 12 maggio, il premier Mario Draghi ha rinviato il discorso, chiedendo “ancora un po’ di pazienza alle coppie che stanno programmando il loro Matrimonio”. E ancora: “Capisco la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi. Il festeggiamento è un desiderio che abbiamo avuto tutti ma è fondamentale avere pazienza per evitare che una occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti.” Calendario riaperture: la roadmap dal ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 13 maggio 2021) Festeggiamenti per iancora sospesi nelcausa Covid. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, tante coppie italiane in procinto di sposarsi si domandanosi potranno riprendere i ricevimentinozze, ma dal Governo ancora nessuna risposta definitiva. Infatti durante il question time tenuto nella giornata di ieri, mercoledì 12 maggio, il premier Mario Draghi ha rinviato il discorso, chiedendo “ancora un po’ di pazienza alle coppie che stanno programmando il loroo”. E ancora: “Capisco la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi. Il festeggiamento è un desiderio che abbiamo avuto tutti ma è fondamentale avere pazienza per evitare che una occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti.” Calendario riaperture: la roadmap dal ...

