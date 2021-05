Massimo Pericolo e la vertigine del successo, quando si ha «Solo tutto» (Di giovedì 13 maggio 2021) Alessandro Vanetti, in arte Massimo Pericolo, 30 anni nel 2022, è uscito da poco con il secondo album (Solo tutto), dopo un brillante disco d‘esordio (Scialla Semper) nel 2019 preceduto pochi mesi prima da un singolo di debutto (7 miliardi) da oltre 30 milioni di stream. Il suo rap è autentico e tagliente, sa di strada (quella vissuta per davvero e che ti resta sempre dentro) ed è tanto diretto, anche violento, quanto “filtrato” da una vera e propria scrittura d'autore, o meglio, di qualcuno che si è ben nutrito come lettore e spettatore. Ha quasi il sapore dei capolavori cinematografici dedicati ai gangster negli Anni Settanta ed è chiaramente figlio dell’urgenza comunicativa di chi, cresciuto in luoghi difficili, è caduto nelle loro trame, si è perso e ha pagato (il titolo del primo album corrisponde al nome in ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Alessandro Vanetti, in arte, 30 anni nel 2022, è uscito da poco con il secondo album (), dopo un brillante disco d‘esordio (Scialla Semper) nel 2019 preceduto pochi mesi prima da un singolo di debutto (7 miliardi) da oltre 30 milioni di stream. Il suo rap è autentico e tagliente, sa di strada (quella vissuta per davvero e che ti resta sempre dentro) ed è tanto diretto, anche violento, quanto “filtrato” da una vera e propria scrittura d'autore, o meglio, di qualcuno che si è ben nutrito come lettore e spettatore. Ha quasi il sapore dei capolavori cinematografici dedicati ai gangster negli Anni Settanta ed è chiaramente figlio dell’urgenza comunicativa di chi, cresciuto in luoghi difficili, è caduto nelle loro trame, si è perso e ha pagato (il titolo del primo album corrisponde al nome in ...

Advertising

ziobaffone : @jeanontwitt @massimo_fares In questo momento sono i palestinesi coloro che sono in pericolo e che hanno maggior bi… - selenezegers : pensando intensamente a Massimo Pericolo con le orecchie da gatto - massimo_fares : RT @ziobaffone: Il mio più profondo disprezzo per chiunque stia partecipando alla manifestazione a Roma in difesa del diritto di Israele ad… - LVManfren : ho sognato di assistere ad una lezione di italiano dove si parlava di massimo pericolo - laveraveronese : ascoltatevi massimo pericolo e la vostra vita migliorerà in automatico -