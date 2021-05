Massimo Ambrosini, dalla depressione alla firma di Maldini. E lo scherzo ad Ancelotti sui calci piazzati… (Di giovedì 13 maggio 2021) Massimo Ambrosini è stato un ottimo centrocampista. Nato a Pesaro, è cresciuto nel Cesena, squadra con cui ha esordito in Serie B. Passato nel 1995 al Milan, vi è rimasto sino al 2013, salvo una stagione nel Vicenza. Ha chiuso la carriera con la maglia della Fiorentina. Centrocampista duttile, ricopriva il ruolo di mediano e mezzala. Grandi capacità di inserimento e abilità nel gioco aereo. Dopo il ritiro è diventato opinionista e capo delegazione dell’Under 21. Ha recitato nel film ‘Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me’. E’ un grande appassionato di basket. Tanti gli aneddoti raccontati da Ambrosini su ex compagni e avversari: “Il più forte che ho affrontato? Zidane. Con che avversario mi sono scontrato di più? Pavel Nedved. Il momento più felice in campo? Quando Sheva ha segnato il rigore a ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021)è stato un ottimo centrocampista. Nato a Pesaro, è cresciuto nel Cesena, squadra con cui ha esordito in Serie B. Passato nel 1995 al Milan, vi è rimasto sino al 2013, salvo una stagione nel Vicenza. Ha chiuso la carriera con la maglia della Fiorentina. Centrocampista duttile, ricopriva il ruolo di mediano e mezzala. Grandi capacità di inserimento e abilità nel gioco aereo. Dopo il ritiro è diventato opinionista e capo delegazione dell’Under 21. Ha recitato nel film ‘Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me’. E’ un grande appassionato di basket. Tanti gli aneddoti raccontati dasu ex compagni e avversari: “Il più forte che ho affrontato? Zidane. Con che avversario mi sono scontrato di più? Pavel Nedved. Il momento più felice in campo? Quando Sheva ha segnato il rigore a ...

