Maskne, mascherina e acne non vanno d’accordo: i consigli degli esperti per ‘salvare’ la pelle (Di giovedì 13 maggio 2021) L’arrivo del primo caldo ha portato di nuovo al centro del dibattito la questione Maskne, ovvero il peggioramento dell’acne, e non solo, per via dell’obbligo della mascherina che aumenta i fastidi che molti pazienti lamentano a livello cutaneo. L’obbligo di mascherine è una delle poche armi a disposizione per tenere lontano il Coronavirus ma è vero anche che con l’arrivo delle prime calde giornate è necessario pensare ad una serie di accorgimenti da adottare perché la mascherina non si trasformi da alleata a nemica. A correre in nostro soccorso ci pensano gli esperti della SIDeMaST, la Società di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili, che prova a consigliare alcuni utili accorgimenti per non incappare in peggioramenti delle condizioni della pelle del ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) L’arrivo del primo caldo ha portato di nuovo al centro del dibattito la questione, ovvero il peggioramento dell’, e non solo, per via dell’obbligo dellache aumenta i fastidi che molti pazienti lamentano a livello cutaneo. L’obbligo di mascherine è una delle poche armi a disposizione per tenere lontano il Coronavirus ma è vero anche che con l’arrivo delle prime calde giornate è necessario pensare ad una serie di accorgimenti da adottare perché lanon si trasformi da alleata a nemica. A correre in nostro soccorso ci pensano glidella SIDeMaST, la Società di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili, che prova aare alcuni utili accorgimenti per non incappare in peggioramenti delle condizioni delladel ...

