Martina Colombari il figlio Achille è stato picchiato dalla polizia

(Di giovedì 13 maggio 2021)il: «Aggredito, mi hanno perforato un timpano». Daldi Billy Costacurta e, accuse gravi allasul suo profilo Instagram. Il 16ennedell’ex difensore del Milan e della showgirl ex Miss Italia, ha posul suo profilo foto e video in cui mostra una

Advertising

filippocecchin2 : RT @Z3r0Rules: Achille Costacurta, 16enne, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, picchiato a sangue da Polizia di Stato dopo… - dargento24 : RT @Z3r0Rules: Achille Costacurta, 16enne, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, picchiato a sangue da Polizia di Stato dopo… - infoitsport : Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari picchiato dalla Polizia. Achille: “Perforato il timpano” - taurusnoodle : RT @anikeatable: Stamattina leggo che il figlio di Martina Colombari, 16anni, è stato picchiato da alcuni agenti di polizia: lui li ha chia… - LuxAsaro : RT @anikeatable: Stamattina leggo che il figlio di Martina Colombari, 16anni, è stato picchiato da alcuni agenti di polizia: lui li ha chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Colombari

Achille , figlio die Billy Costacurta , è stato spesso al centro di critiche. Insomma, forse Sophie Turner e Joe Jonas non hanno tutti i torti. Di Cinzia Cinque - Foto Getty ...Ha davvero dell'incredibile la vicenda che vede coinvolto Achille Costacurta , figlio die dell'ex calciatore del Milan Alessandro - detto Billy - Costacurta . Il sedicenne attualmente si trova ricoverato presso l'ospedale di Parma a causa, pare, di un pestaggio da parte ...Nel Dl Sostegni bis, come annunciato in questi giorni dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, si va verso la definizione di una tipologia di contratto di rioccupazione da applicare a tutti i settori."Ringrazio Giovanni e i suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiare un minorenne che non opponeva alcun tipo di resistenza”, il durissimo attacco via social ...