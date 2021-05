Mario Draghi rinuncia allo stipendio da premier. 'Ha 10 case, ma niente auto né barca' (Di giovedì 13 maggio 2021) Il premier Mario Draghi fa il 'volontario' e per il suo ruolo istituzionale non percepisce alcun compenso. È quanto emerge dai dati e documenti del presidente del Consiglio, pubblicati sul sito di ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilfa il 'volontario' e per il suo ruolo istituzionale non percepisce alcun compenso. È quanto emerge dai dati e documenti del presidente del Consiglio, pubblicati sul sito di ...

Agenzia_Ansa : Draghi non percepisce alcun compenso connesso alla carica di premier. E' quanto si legge nella pubblicazione, sul s… - SeaWatchItaly : 'Nessuno deve essere lasciato solo nelle acque territoriali italiane' dice il Presidente del Consiglio Mario… - Adnkronos : Mario #Draghi non percepisce #compenso per la sua carica di premier. - Gaetana21424492 : RT @davidallegranti: Mario Draghi ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per… - Nonnadinano : RT @SkyTG24: Il premier Mario #Draghi non percepisce compensi per la carica di presidente del Consiglio italiano: -