Marcell Jacobs vola sulla luna | record italiano sui 100 metri! Sfondati i 10” | battuto Tortu

(Di giovedì 13 maggio 2021)sale sull’ottonte e stampa il nuovosui 100 metri. Show mirabolante dell’azzurro nelle semifinali del Meeting di Savona: ci si aspettava la stoccata da urlo nell’atto conclusivo alla Fontanassa e invece il 26enne ha subito lanciato al massimo il suo straripante motore, scendendo sotto i 10 secondi e timbrando un mirabolante 9.95. Il classe 1994, reduce da eccellenti prestazioni alle World Relays dove era sceso per ben due volte sotto i 9” in frazione lanciata, ha migliorato di quattro centesimi il primato che apparteneva a Filippodal 22 giugno 2018. Il brianzolo, grande assente della giornata a causa di un piccolo infortunio, si vede togliere lo scettro nazionale ediventa così il secondo uomo ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ? 9.95 ? A Savona Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri. MAGNIFICO! ? #ItaliaTeam |… - Coninews : ?? FULMINE JACOBS ?? Con un sensazionale ?? 9.95, al Meeting di Savona, Marcell #Jacobs firma il nuovo record ital… - cuoredialiante : RT @ItaliaTeam_it: ? 9.95 ? A Savona Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri. MAGNIFICO! ? #ItaliaTeam | @atle… - aleorru69 : RT @atleticaitalia: #atletica +++MARCELL JACOBS 9.95 RECORD ITALIANO+++ ???? DIRETTA TV su RaiSport: - LivDsm : RT @ItaliaTeam_it: ? 9.95 ? A Savona Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri. MAGNIFICO! ? #ItaliaTeam | @atle… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs

Savona " Straordinario Lamont: l'atleta, impegnato al meeting di Savona ha corso i 100 metri in 9"95, stabilendo il nuovo record italiano. Nato a El Paso nel 1994 da madre italiana e padre texano,il 6 marzo ...Annunciato, ma non per questo meno straordinario:, sulla magica pista di Savona, nella batteria dei 100 vola in 9'95 e entra a spallate nella storia dell'atletica italiana. Il 26enne bresciano sfrutta al meglio condizioni ideali (vento ...Marcell Jacobs è il nuovo primatista italiano dei 100 metri. L'azzurro abbatte il record firmando il tempo di 9”95 al meeting di Savona, in batteria, con vento a favore. Jacobs può ritoccare il record ...Marcell Jacobs, sprinter delle Fiamme Oro che si allena a Roma all'Acquecotsa con Paolo Camossi, ha fatto registrare oggi pomeriggio al meeting di Savona il nuovo record italiano ...