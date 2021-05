Marcell Jacobs | l’uomo più veloce d’Italia | 100 metri da record

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 13 maggio 2021) Non l’ha battuto. Lo ha abbattuto. Marcell Jacobs è nella storia dello sporto azzurro dopo aver portato a 9” e 95 il record italiano dei 100 metri a Savona, in batteria. Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi. Prima di lui il 9” e 99 di Filippo Tortu nel 2018. Mai l’Italia aveva avuto due velocisti di tale livello, due velocisti in grado di puntare alla finale olimpica.