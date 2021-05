Marcell Jacobs 5° al mondo: volata verso le Olimpiadi, dove può arrivare l’azzurro? Si sogna il colpaccio (Di giovedì 13 maggio 2021) Marcell Jacobs è planato nell’elite internazionale dei 100 metri, la specialità regina dell’atletica leggera. l’azzurro ha siglato il nuovo record italiano, tuonando un vertigioso 9.95 nelle batterie del Meeting di Savona. Possiamo chiaramente dirlo: il tempone era nell’aria perché il 26enne aveva vinto i 60 metri agli Europei Indoor con un superlativo 6.47, alle World Relays di una decina di giorni fa si era esaltato sul lanciato con un doppio sub-9” e la sua forma appariva smagliante. Oggi il ragazzo di origini texane ha fatto saltare il banco allo Stadio Fontanassa, battendo di quattro centesimi il precedente primato di Filippo Tortu (datato 2018). Il nostro portacolori era particolarmente motivato alla vigilia dell’evento in terra ligure e ha fatto subito centro, balzando in cima alle graduatorie nazionali di tutti i ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)è planato nell’elite internazionale dei 100 metri, la specialità regina dell’atletica leggera.ha siglato il nuovo record italiano, tuonando un vertigioso 9.95 nelle batterie del Meeting di Savona. Possiamo chiaramente dirlo: il tempone era nell’aria perché il 26enne aveva vinto i 60 metri agli Europei Indoor con un superlativo 6.47, alle World Relays di una decina di giorni fa si era esaltato sul lanciato con un doppio sub-9” e la sua forma appariva smagliante. Oggi il ragazzo di origini texane ha fatto saltare il banco allo Stadio Fontanassa, battendo di quattro centesimi il precedente primato di Filippo Tortu (datato 2018). Il nostro portacolori era particolarmente motivato alla vigilia dell’evento in terra ligure e ha fatto subito centro, balzando in cima alle graduatorie nazionali di tutti i ...

ItaliaTeam_it : ? 9.95 ? A Savona Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri. MAGNIFICO! ? #ItaliaTeam |… - Agenzia_Ansa : Fulmine Marcell Jacobs, record italiano dei 100 metri. L'azzurro a Savona corre in 9''95, con vento a favore e migl… - Eurosport_IT : ?? UN FULMINE! ?? Marcell Jacobs scrive una nuova pagina di storia per l'atletica azzurra: chiude i 100m con il te… - MauroV1968 : Bella gente... una standing ovation per Marcell #Jacobs che oggi ha stabilito il nuovo record italiano sui #cento m… - S4Stwit : RT @Eurosport_IT: Niente male i nostri ragazzi! ??????????? ?? 9'95 - Marcell Jacobs ?? 9'99 - Filippo Tortu #Atletica | #Jacobs | #Tortu | #… -