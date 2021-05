Mara Venier gioca con la figlia di Eleonora Daniele, pronte per il battesimo (Foto) (Di giovedì 13 maggio 2021) Un battesimo atteso a lungo per Mara Venier ed Eleonora Daniele, ma il momento sta per arrivare e la piccola Carlotta riceverà il primo sacramento il 22 maggio. La rivista Oggi pubblica le Foto delle due conduttrici insieme, Mara Venier gioca con la piccolina che sta per compiere 1 anno. Eleonora Daniele le osserva divertita dalle loro smorfie. La conduttrice di Domenica In adora i bimbi e sarà lei la madrina di Carlotta. Una richiesta importante che la Daniele le aveva fatto lo scorso anno in diretta nello studio di Rai 1. Un’amicizia importante tra le due che hanno finalmente potuto incontrarsi per un aperitivo al centro di Roma. Mara Venier ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 maggio 2021) Unatteso a lungo pered, ma il momento sta per arrivare e la piccola Carlotta riceverà il primo sacramento il 22 maggio. La rivista Oggi pubblica ledelle due conduttrici insieme,con la piccolina che sta per compiere 1 anno.le osserva divertita dalle loro smorfie. La conduttrice di Domenica In adora i bimbi e sarà lei la madrina di Carlotta. Una richiesta importante che lale aveva fatto lo scorso anno in diretta nello studio di Rai 1. Un’amicizia importante tra le due che hanno finalmente potuto incontrarsi per un aperitivo al centro di Roma....

