Mara Venier e Carlotta. Zia Mara è la madrina perfetta per la figlia di Eleonora Daniele: le prime foto insieme (Di giovedì 13 maggio 2021) “Mara vorresti essere la madrina al battesimo di Carlotta?”. Sono passati mesi da quella domanda che Eleonora Daniele rivolse a Mara Venier in diretta a Domenica In. Un invito che ovviamente zia Mara ha accettato e da allora tra le due conduttrici il rapporto è diventato ancora più stretto. Il 25 maggio 2020 è infatti nata Carlotta e tra qualche giorno, precisamente il 22 maggio 2021, la piccola sarà battezzata. E al fianco dei genitori Eleonora Daniele e l’imprenditore Giulio Tassoni, sposato dopo 16 anni di fidanzamento, ci sarà anche lei, Mara Venier. Che farà da madrina. Anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) “vorresti essere laal battesimo di?”. Sono passati mesi da quella domanda cherivolse ain diretta a Domenica In. Un invito che ovviamente ziaha accettato e da allora tra le due conduttrici il rapporto è diventato ancora più stretto. Il 25 maggio 2020 è infatti natae tra qualche giorno, precisamente il 22 maggio 2021, la piccola sarà battezzata. E al fianco dei genitorie l’imprenditore Giulio Tassoni, sposato dopo 16 anni di fidanzamento, ci sarà anche lei,. Che farà da. Anche ...

