Malagò | «Superlega? Stiamo con Ceferin | va al di fuori delle regole»

(Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanniè stato rieletto presidente del CONI: ecco le dichiarazioni sullae sulla visione del CIO Giovanniè stato rieletto presidente del CONI: le sue parole sulla. «Io non entrerò mai a piedi uniti e concorderò sempre con il presidente della Federazione su cosa dire. Il presidente Bach ha chiamato personalmenteapprezzando il comportamento dell’Uefa. La presenza del presidente del CIO al congresso dell’Uefa è stata significativa. Lava al diche sono alla basecompetizioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... del progettoche ha scatenato la rivolta dei tifosi inferociti dalla novità oltretutto "presentata male, in un momento sbagliato'. Come ha detto il presidente del CONI Giovanni. ...Stefano Scacchi per 'la Stampa' giovannifoto mezzelani gmt010 A una settimana dall' abiura di quasi tutti i suoi fondatori, travolti da stroncature quasi unanime, Giovanni, capo dello Sport italiano, commenta la Super Lega ...