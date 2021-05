Malagò rieletto presidente del Coni (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanni : “Sarà l’ultimo mandato, non mi risparmierò per arrivare insieme al traguardo”. Giovanni Malagò è stato rieletto presidente del Coni e resterà quindi alla guida del Comitato fino al prossimo 2025. Malagò ha fatto sapere che si tratterà del suo ultimo mandato. Giovanni MalagòGiovanni Malagò ha ottenuto 55 voti. Renato Di Rocco ha ottenuto 13 voti mentre Antonella Bellutti ha ricevuto uno solo voto. Vittoria netta quindi per Malagò che resta alla guida del Coni fino al prossimo 2025. Il risultato delle elezioni conferma quindi le ipotesi della vigilia. Malagò si gode un successo netto e si prepara al suo ultimo mandato, che a suo modo sarà storico. Il Consiglio Nazionale del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanni : “Sarà l’ultimo mandato, non mi risparmierò per arrivare insieme al traguardo”. Giovanniè statodele resterà quindi alla guida del Comitato fino al prossimo 2025.ha fatto sapere che si tratterà del suo ultimo mandato. GiovanniGiovanniha ottenuto 55 voti. Renato Di Rocco ha ottenuto 13 voti mentre Antonella Bellutti ha ricevuto uno solo voto. Vittoria netta quindi perche resta alla guida delfino al prossimo 2025. Il risultato delle elezioni conferma quindi le ipotesi della vigilia.si gode un successo netto e si prepara al suo ultimo mandato, che a suo modo sarà storico. Il Consiglio Nazionale del ...

Quello di Malagò sarà il suo ultimo mandato dato che non potrà da statuto essere rieletto nuovamente e lo stesso presidente del Coni lo ha confermato con le sue prime parole da rieletto: 'Sarà il mio ultimo mandato'.

Malagò, in carica dal 19 febbraio 2013, è stato rieletto a larga maggioranza dal Consiglio Nazionale che si è riunito questa mattina a Milano, al Tennis Club Bonacossa.

Quello disarà il suo ultimo mandato dato che non potrà da statuto esserenuovamente e lo stesso presidente del Coni lo ha confermato con le sue prime parole da: 'Sarà il ..., in carica dal 19 febbraio 2013, è statoa larga maggioranza dal Consiglio Nazionale che si è riunito questa mattina a Milano, al Tennis Club Bonacossa, dove - 75 anni fa (...