Malagò: “Felice che il calcio rientri nella Giunta del Coni col nome di Gravina” (Di giovedì 13 maggio 2021) (ANSA) – MILANO, 13 MAG – “Gabriele Gravina torna nella Giunta del Coni, ed è molto importante che il calcio sia nella Giunta. Il suo peso, non solo del mondo che rappresenta, ma anche per la sua personalità, è una garanzia. Aiuterà moltissimo, sono Felice che il calcio torni in Giunta con Gabriele”. Lo ha detto il rieletto presidente del Coni Giovanni Malagò durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Nazionale Elettivo svoltosi a Milano. (ANSA). Foto: Twitter Coni L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) (ANSA) – MILANO, 13 MAG – “Gabrieletornadel, ed è molto importante che ilsia. Il suo peso, non solo del mondo che rappresenta, ma anche per la sua personalità, è una garanzia. Aiuterà moltissimo, sonoche iltorni incon Gabriele”. Lo ha detto il rieletto presidente delGiovannidurante la conferenza stampa al termine del Consiglio Nazionale Elettivo svoltosi a Milano. (ANSA). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

