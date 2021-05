Malagò ancora presidente del Coni: rieletto per l'ultimo mandato (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanni Malagò resta in sella allo sport italiano. Nessuna sorpresa, nessun avversario che abbia veramente corso con la speranza di cambiare i vertici del Coni alla vigilia di un passaggio che sarà storico perché nel 2024, al termine di questo ciclo olimpico, l'attuale presidente dovrà per forza farsi da parte, lasciando spazio a un successore. Quello sancito da 55 voti su 71 (maggioranza del 79,71% quasi bulgara) è il terzo mandato di Malagò, entrato favorito nel conclave del Coni e uscito rieletto. I presidenti delle federazioni gli hanno riconosciuto il lavoro fatto in questi anni, la vittoria ottenuta con l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 a Milano e Cortina, la dura battaglia sostenuta per l'autonomia del Coni e la necessità di dare un senso ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanniresta in sella allo sport italiano. Nessuna sorpresa, nessun avversario che abbia veramente corso con la speranza di cambiare i vertici delalla vigilia di un passaggio che sarà storico perché nel 2024, al termine di questo ciclo olimpico, l'attualedovrà per forza farsi da parte, lasciando spazio a un successore. Quello sancito da 55 voti su 71 (maggioranza del 79,71% quasi bulgara) è il terzodi, entrato favorito nel conclave dele uscito. I presidenti delle federazioni gli hanno riconosciuto il lavoro fatto in questi anni, la vittoria ottenuta con l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 a Milano e Cortina, la dura battaglia sostenuta per l'autonomia dele la necessità di dare un senso ...

Advertising

fattoquotidiano : IL REGNO E' ANCORA SUO Nuovo mandato (plebiscitario) per Malagò, che gestirà il Comitato olimpico per altri 4 anni… - ferdus13 : RT @Daniele72979132: @thonyromano @virginiaraggi @giomalago sorvolo sulle grottesche congratulazioni a Malagò. Ma non sono così convinto ch… - Daniele72979132 : @thonyromano @virginiaraggi @giomalago sorvolo sulle grottesche congratulazioni a Malagò. Ma non sono così convinto… - pierovietti : RT @ilfoglio_it: Giovanni Malagò è stato confermato alla guida del Coni. Al suo fianco la giunta più femminile della storia dell’ente. I pr… - ilfoglio_it : Giovanni Malagò è stato confermato alla guida del Coni. Al suo fianco la giunta più femminile della storia dell’ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò ancora Il Coni si affida ancora a Giovanni Malagò, che punta sulle donne Il presidente del Comitato olimpico è stato confermato alla guida dello sport italiano. Al suo fianco la giunta più femminile della storia ...

Norma Gimondi eletta nella giunta nazionale del Coni Sostenuta dalla Federciclismo di cui è vicepresidente, ha centrato il proprio obiettivo ottenendo 37 voti. Il nuovo governo è guidato ancora da Giovanni Malagò,

Il Napoli si aggiunge al cordoglio per la morte di Gianni Mura Forza Napoli Il presidente del Comitato olimpico è stato confermato alla guida dello sport italiano. Al suo fianco la giunta più femminile della storia ...Sostenuta dalla Federciclismo di cui è vicepresidente, ha centrato il proprio obiettivo ottenendo 37 voti. Il nuovo governo è guidatoda Giovanni