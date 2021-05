Madonna di Fatima | prima apparizione 13 maggio 1917

(Di giovedì 13 maggio 2021) Come oggi, il 13del, la Vergine Maria appariva per lavolta ai tre piccoli veggenti alla Cova da Iria, nei pressi di. Lucia dos Santos 10 anni con i suoi cugini, Francisco e Jacinta Marto di 9 e 7 anni, che erano fratelli videro una Signora splendente che avrebbe cambiato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

SkyTG24 : 40 anni fa l'attentato a #PapaGiovanniPaoloII. Il pontefice ha sempre ritenuto di essere stato protetto dalla Madon… - asti_gioachino : RT @CristofaroFranc: #13maggio Madonna di Fatima prega e intercedi per noi. Amen. - mariacastiell48 : 13 MAGGIO MADONNA DI FATIMA PROTEGGI IL NOSTRO CAMMINO E QUELLO DELLE PERSONE CHE AMO. - restamg : RT @CaritasRoma: «In tutto ciò che è accaduto, ho visto una particolare protezione materna di Maria» #GiovanniPaoloII Il #13maggio 1981 l’… - GiuliaFusco_ : Mia zia: “oggi si celebra la madonna di fatima” A cosa pensa lei A cosa penso io -

Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei tre bambini, autorizzando il culto alladi. Sul luogo delle apparizioni è sorto un santuario, che ...Questo il programma dei festeggiamenti in onore delladiche si terranno oggi 13 maggio. Ad organizzarli la Parrocchia di San Leonardo e la Confraternita della Passione. Visite: 18NICOLA ZUCCARO - Roma-Città del Vaticano, 13 maggio 1981. Sono da poco passate le 17.19 quando Giovanni Paolo II viene colpito da 2 colpi di pistola sparati dal turco Ali Agca, mentre era a bordo dell ...La maratona di preghiera promossa dal Papa per invocare la fine della pandemia fa tappa nel santuario portoghese. Un'intenzione speciale per i carcerati. Francesco e Giacinta santi bambini.