“Ma cosa dite?!”. L’eredità, scoppia la polemica dopo la ghigliottina di Cristina. Il pubblico contro autori e Flavio Insinna: “Ma chi lo fa?” (Di giovedì 13 maggio 2021) Non è andata già una definizione ai telespettatori affezionati de L’eredità. Un’altra (piccola) polemica smuove il mare calmo del programma Rai di successo. A farne ne spese sempre il povero Flavio Insinna. Siamo sempre su Rai 1m nella puntata del 12 maggio: ad arrivare alla ghigliottina c’è lei, la nuova campionessa Cristina. La concorrente, vincitrice del triello, è arrivata alla fase finale con un tesoretto di 250mila euro. Si deve indovinare la parola che collega: “Impresa, riti, laurea, diretta, amichevole”. La concorrente arriva all’ultima fase con un premio dimezzato, ossia 31.250 euro. La neo-campionessa scrive però la parola “presa”, ma è sbagliata. A spiegare le ragioni ci pensa il conduttore de L’eredità: “La parola esatta è ‘partecipazione’. Partecipazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Non è andata già una definizione ai telespettatori affezionati de. Un’altra (piccola)smuove il mare calmo del programma Rai di successo. A farne ne spese sempre il povero. Siamo sempre su Rai 1m nella puntata del 12 maggio: ad arrivare allac’è lei, la nuova campionessa. La concorrente, vincitrice del triello, è arrivata alla fase finale con un tesoretto di 250mila euro. Si deve indovinare la parola che collega: “Impresa, riti, laurea, diretta, amichevole”. La concorrente arriva all’ultima fase con un premio dimezzato, ossia 31.250 euro. La neo-campionessa scrive però la parola “presa”, ma è sbagliata. A spiegare le ragioni ci pensa il conduttore de: “La parola esatta è ‘partecipazione’. Partecipazione ...

Advertising

ZZiliani : Voi cosa dite: il #Banti mandato al #VAR per #SassuoloJuventus (arbitro #Giacomelli) saprà ripetere le prodezze com… - FiumeDiDesideri : RT @Punt0Felice: Mi fa un enorme tristezza vedere quanto odio sapete riversare su una persona. Da Paola Turani a Giulia De Lellis. Dite di… - sukhasiddi : RT @IsolaDeiFamosi: Quasi tutti i naufraghi concordano con quest'idea. Voi cosa dite? #Isola - Savelli_Antonio : @meb Dialogo tra i popoli? Ma quando dite le cose sapete cosa vi esce di bocca o no? - Michele_263 : @amendolamarco @alexbarbera Cosa ne dite di tutte le piazzole delle provinciali in Lombardia piene di rifiuti e sacchetti di pattumiere. -