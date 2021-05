M5s | da Crimi ultimatum a Casaleggio

Advertising

frenkevita : RT @avimmaisacap: Davide Casaleggio, che infame! @casaleggio ---- M5s, diffida di Vito Crimi all’associazione Rousseau: “Consegni i dati de… - CastellinoLuigi : RT @avimmaisacap: Davide Casaleggio, che infame! @casaleggio ---- M5s, diffida di Vito Crimi all’associazione Rousseau: “Consegni i dati de… - avimmaisacap : Davide Casaleggio, che infame! @casaleggio ---- M5s, diffida di Vito Crimi all’associazione Rousseau: “Consegni i d… - Agenpress : M5s. Crimi diffida Casaleggio. 5 giorni per fornire i dati degli iscritti - Chini_Francesco : RT @SkyTG24: M5S-Rousseau, è scontro totale. Crimi diffida la piattaforma: 'Dati in 5 giorni' -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Crimi

Arriva la diffida al proprietario della piattaforma Rousseau ad 'Astenersi da qualsiasi trattamento dei dati degli iscritti che non sia finalizzato alla consegna dei medesimi dati al Movimento entro 5 ...In fondo alla classifica troviamo Roberto Speranza al 23% (+1%), Luigi Di Maio al 19% (=), Matteo Renzi al 14% (=) e Vitoal 10% (=).Il reggente M5s ha inviato a Davide la diffida "ad astenersi da qualsiasi trattamento dei dati degli iscritti, che non sia finalizzato alla consegna dei medesimi dati al Movimento entro 5 giorni" ...'Contro', dell'ex M5S, in uscita domani e letto in anteprima dall'Adnkronos. E sull'addio al Movimento: 'E' stato doloroso, qualcosa si è rotto' ...