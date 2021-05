L’uomo di 450 kg, la sua storia: il drammatico epilogo (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In onda su Real Time un’altra storia quella de ‘L’uomo di 450 Kg‘: la sua storia ed il drammatico epilogo per Briton Keith Martin Ritorna su Real Time la storia de ‘L’uomo di 450 Kg‘ che ha fatto commuovere moltissimi telespettatori ed emozionare: la storia di Briton Keith Martin ed il triste epilogo. Alle 21:55, infatti, Leggi su youmovies (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In onda su Real Time un’altraquella de ‘di 450 Kg‘: la suaed ilper Briton Keith Martin Ritorna su Real Time lade ‘di 450 Kg‘ che ha fatto commuovere moltissimi telespettatori ed emozionare: ladi Briton Keith Martin ed il triste. Alle 21:55, infatti,

Advertising

ChisseneVale : Stavo per andare a dormire poi ho beccato L’uomo di 450 kg e vabbè ne hai di tempo per dormire da morta Valentì - Stasera_in_TV : REAL TIME: (21:55) L'uomo di 450 kg - 1a parte (Docureality) #StaseraInTV 13/05/2021 #SecondaSerata @realtimetvit - Claudia_Cabrini : Tornerà per l’ennesima volta su #RealTime “L’uomo di 450 kg”, #BritonMartin, detentore di un Guinness World Record… - SerieTvserie : L’uomo di 450 kg torna su Real Time: Briton Martin era l’uomo più grasso del mondo - tvblogit : L’uomo di 450 kg torna su Real Time: Briton Martin era l’uomo più grasso del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo 450 L’uomo di 450 kg torna su Real Time: Briton Martin era l’uomo più grasso del mondo Tvblog