Lukas Podolski | dalla gelateria al kebab Il sumo e quell’esperienza a ‘Chi vuol essere milionario’

(Di giovedì 13 maggio 2021) Una famiglia di sportivi quella di. Figlio di Krystyna, ex nazionale polacca di pallamano, e Waldemar, ex calciatore polacco professionista, campione di Polonia nel 1980 con lo Szombierki Bytom,lasciò il suo Paese d’origine per la Germania a soli due anni. Cresciuto nel Colonia,ha esordito in Bundesliga nel 2003. Per lui esperienze con il Bayern Monaco, l’Arsenal, l’Inter, il Galatasaray e il Vissel Kobe, prima di quella attualmente in corso con i turchi dell’Antalyaspor. Con la nazionale tedesca, con cui ha vinto il campionato mondiale del 2014, detiene il record di gol più veloce: la marcatura è stata messa a segno dopo appena 7?, nella partita con l’Ecuador del 29 maggio 2013. Calciatore versatile, personaggio eclettico,...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lukas Podolski

TUTTO mercato WEB

Recentemente, infatti, nella rosa di nomi sono stati aggiunti anche il cestista di pallacanestro Dwayne Wade, come Ambassador Globale del brand, e il calciatore tedesco. Il lancio ...Recentemente, infatti, nella rosa di nomi sono stati aggiunti anche il cestista di pallacanestro Dwayne Wade, come Ambassador Globale del brand, e il calciatore tedesco. #...Just Eat ha scelto la leggenda del calcio Gianluigi Buffon come volto della sponsorizzazione di Euro 2020 che il Gruppo sostiene a livello globale. In occasione della celebrazione della sponsorizzazio ...Just Eat (www.justeat.it), app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte di Just Eat Takeaway.com, leader mondiale nel me ...