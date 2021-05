Lukaku, festa clandestina in hotel con Perisic, Hakimi e Young: multe per tutti (Di giovedì 13 maggio 2021) Lukaku, festa in hotel con Perisic, Hakimi e Young: multati Quattro giocatori dell’Inter sono stati multati per aver preso parte ad una festa violando le norme anti-Covid 19. Alle tre di questa notte, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un hotel del centro – il The Square – dove, all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il compleanno del centravanti dell’Inter Romelu Lukaku. Oltre al giocatore, sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri calciatori del club nerazzurro – fresco campione d’Italia – come Ivan Perisic, Achraf Hakimi e Ashley Young e il ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021)incon: multati Quattro giocatori dell’Inter sono stati multati per aver preso parte ad unaviolando le norme anti-Covid 19. Alle tre di questa notte, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in undel centro – il The Square – dove, all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il compleanno del centravanti dell’Inter Romelu. Oltre al giocatore, sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri calciatori del club nerazzurro – fresco campione d’Italia – come Ivan, Achrafe Ashleye il ...

Advertising

capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - capuanogio : La storia della festa clandestina per il compleanno di #Lukaku mette l'#Inter, #Marotta e #Conte in una posizione s… - Corriere : Milano, festa abusiva interista in hotel per il compleanno di Lukaku con Hakimi, Youn... - JuventusJay : RT @cmdotcom: Blitz carabinieri alla festa abusiva di Lukaku: 24 multati, presenti altri tre giocatori dell'Inter - lautarvojumped : RT @7Robymar: Alle 14 intervista esclusiva con il carabiniere che è intervenuto per primo per interrompere la festa abusiva di Lukaku. http… -