Luis Campos Juventus, sarà lui il nuovo direttore sportivo? Ultime (Di giovedì 13 maggio 2021) La Juventus potrebbe ripartire da Luis Campos: ecco la situazione intorno all’ex direttore sportivo del Lille. Ultime notizie Come riferisce Sky Sports UK dopo aver lasciato il Lille a dicembre, il ds Luis Campos ha il gradimento di Juventus e Manchester United. Il dirigente portoghese ha trasformato il Lille in un top team della Ligue 1. Ora è libero anche se sembrerebbe avere una predilezione per la Premier League. Dopo un periodo al Real Madrid con Mourinho, Campos è diventato il direttore sportivo del Monaco nel 2013 portando il club alla vittoria del campionato e facendo registrare incassi record per la vendita dei suoi talenti (tra cui la cessione di Mbappé al PSG). CONTINUA A ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Lapotrebbe ripartire da: ecco la situazione intorno all’exdel Lille.notizie Come riferisce Sky Sports UK dopo aver lasciato il Lille a dicembre, il dsha il gradimento die Manchester United. Il dirigente portoghese ha trasformato il Lille in un top team della Ligue 1. Ora è libero anche se sembrerebbe avere una predilezione per la Premier League. Dopo un periodo al Real Madrid con Mourinho,è diventato ildel Monaco nel 2013 portando il club alla vittoria del campionato e facendo registrare incassi record per la vendita dei suoi talenti (tra cui la cessione di Mbappé al PSG). CONTINUA A ...

