(Di giovedì 13 maggio 2021)di. È l’esito sconcertante della primadella procura nella ditta tessile Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. DoveD’Orazio, operaia pistoiese di 22 anni, è morta risucchiata e stritolata da unsu unidentico a quello che ha causato l’incidente Un orditoio ‘’ a quello che ha ucciso l’operaia aveva idi. Lo si è appreso da fonti della Procura di Prato. Dopo l’accertamento tecnico da parte dei periti. Su unidentico a quello che ha causato l’infortunio mortale. In cui è rimasta vittima la giovane mamma. LEGGI ANCHE La ...

Advertising

Open_gol : I sistemi di sicurezza erano stati manipolati - PAOLAGOSTINI : RT @SecolodItalia1: Luana, risultati inquietanti dalla perizia sul macchinario gemello. Manomessi i sistemi di sicurezza? - MarcoFinizio74 : RT @SecolodItalia1: Luana, risultati inquietanti dalla perizia sul macchinario gemello. Manomessi i sistemi di sicurezza? - avatar1dory : RT @SecolodItalia1: Luana, risultati inquietanti dalla perizia sul macchinario gemello. Manomessi i sistemi di sicurezza? - Marco_Zum : RT @SecolodItalia1: Luana, risultati inquietanti dalla perizia sul macchinario gemello. Manomessi i sistemi di sicurezza? -

Ultime Notizie dalla rete : Luana risultati

Il Secolo d'Italia

Abbiamo tutti ancora negli occhi le immagini di, uccisa a 22 anni da una macchina tessile, e ... Parlando di lavoro le cose non migliorano, sopratutto se la situazione si compara ai...La tragica morte sul lavoro did'Orazio L'allarme è scattato subito, sul posto arrivati oltre ai vigili, carabinieri e sanitari, ma i soccorsi sonovani. Intervenuti anche i tecnici ...Dopo l’incidente gli inquirenti hanno sequestrato due orditoi nella ditta – quello in cui Luana fu risucchiata e un altro, di fronte – per fare una comparazione sui due macchinari. Il consulente del p ...Montemurlo (Prato), 13 maggio 2021 - La morte di Luana a Montemurlo: sulla notizia che l'orditoio simile a quello davanti al quale ha perso la vita sarebbe stato manipolato, c'è il commento del legal ...