Luana poteva lavorare all'orditoio? "Nel contratto 'funzioni di catalogazione'” (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel contratto Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni uccisa da un macchinario in un’azienda tessile della provincia di Prato, erano previste soltanto funzioni di “catalogazione”? Secondo quanto riportato da Repubblica, sono i dubbi che stanno emergendo da alcune ricostruzioni ancora al vaglio sull’incidente che è costato la vita alla giovane. I legali della famiglia e la stessa Procura vogliono chiarire se la ragazza avesse ricevuto la formazione necessaria per un mestiere potenzialmente pericoloso; nel contratto, secondo alcune ricostruzioni ancora al vaglio, sarebbero state indicate peraltro solo funzioni di catalogazione, non direttamente “operative”. Gli accertamenti proseguono dunque su più fronti, nel massimo riserbo. Intanto è notizia di ieri l’arrivo di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) NelD’Orazio, l’operaia di 22 anni uccisa da un macchinario in un’azienda tessile della provincia di Prato, erano previste soltantodi “”? Secondo quanto riportato da Repubblica, sono i dubbi che stanno emergendo da alcune ricostruzioni ancora al vaglio sull’incidente che è costato la vita alla giovane. I legali della famiglia e la stessa Procura vogliono chiarire se la ragazza avesse ricevuto la formazione necessaria per un mestiere potenzialmente pericoloso; nel, secondo alcune ricostruzioni ancora al vaglio, sarebbero state indicate peraltro solodi, non direttamente “operative”. Gli accertamenti proseguono dunque su più fronti, nel massimo riserbo. Intanto è notizia di ieri l’arrivo di ...

Advertising

fattoquotidiano : Luana D’Orazio, “aveva un contratto da apprendista”. Indagini per capire se operaia poteva restare sola alla macchi… - FreddieTee : @FedeFeee @Luana___L @Gonnyword @Ilamaiunagioia @lupainthenorth È quel 'non male' che frega. Io ho guardato la prim… - 04_remo : RT @fattoquotidiano: Luana D’Orazio, “aveva un contratto da apprendista”. Indagini per capire se operaia poteva restare sola alla macchina… - amolamiavita : L'autopsia di Luana D'Orazio conferma la morte per schiacciamento del torace e si stanno attivando per vedere se il… - Leled221 : @Luana_Cuckold Quando scappa scappa...ma ad essere stati dietro si poteva completare l’opera -