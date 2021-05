Luana, la procura: manipolato l'orditoio «gemello». Stessa analisi ora sull'altro macchinario (Di giovedì 13 maggio 2021) Proseguono le indagini dopo la morte sul lavoro di Luana D'Orazio. Il macchinario 'gemello' di quello in cui morì Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Lo si... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 13 maggio 2021) Proseguono le indagini dopo la morte sul lavoro diD'Orazio. Il' di quello in cui morìD'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Lo si...

Advertising

antobon2 : RT @repubblica: ?? Luana, le verifiche della procura in fabbrica: manomesso l'orditoio gemello a quello dove e' morta la ragazza https://t.c… - antobon2 : RT @Agenzia_Ansa: Il macchinario 'gemello' di quello in cui morì Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Dopo l'incidente è… - rep_firenze : Luana, la procura: manomesso l'orditoio gemello di quello dove è morta la ragazza [aggiornamento delle 16:06] - zazoomblog : Luana la procura: manomesso lorditoio gemello di quello dove è morta la ragazza - #Luana #procura: #manomesso… - Lucoprofene : RT @Agenzia_Ansa: Il macchinario 'gemello' di quello in cui morì Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Dopo l'incidente è… -