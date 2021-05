Luana | la procura | manipolato l' orditoio «gemello» Ora stessa analisi all' altro macchinario

(Di giovedì 13 maggio 2021) Proseguono le indagini dopo la morte sul lavoro diD'Orazio. Il' di quello in cui morìD'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Lo si...

Com'è mortaD'Orazio , la mamma 22enne scomparsa in un tragico incidente sul lavoro in provincia di Prato. Secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti delladi Prato, i l macchinario 'gemello' di ...Sulla morte sul lavoro diD'Orazio si è saputo da fonti delladi Prato, così come scrivono molti media, che la macchina 'gemella' di quella su cui operava la 22enne aveva l'orditoio manipolato. E' emerso da una ...Il macchinario "gemello" di quello che uccise Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. E' quanto si apprende da fonti della Procura di Prato dopo un accertamento del suo consulente tecn ...Morte Luana, la perizia dice che l'orditoio gemello aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Nei prossimi giorni la perizia sull'altro ...