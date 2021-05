Luana D’Orazio, la procura: “Orditorio gemello era manipolato” (Di giovedì 13 maggio 2021) Stando a quanto dichiarato dalla procura, un macchinario identico a quello in cui ha perso la vita Luana D’Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati Lo scorso 4 maggio, la 22enne Luana D’Orazio ha tragicamente perso la vita sul luogo di lavoro. Proseguono le indagini degli inquirenti, che hanno rilasciato poco fa alcune sconcertanti novità L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Stando a quanto dichiarato dalla, un macchinario identico a quello in cui ha perso la vitaaveva i sistemi di sicurezza manipolati Lo scorso 4 maggio, la 22enneha tragicamente perso la vita sul luogo di lavoro. Proseguono le indagini degli inquirenti, che hanno rilasciato poco fa alcune sconcertanti novità L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - Corriere : La morte di Luana D’Orazio: l’orditoio gemello aveva i sistemi di sicurezza manipolati - fattoquotidiano : Già oltre centomila euro raccolti per sostenere la famiglia di Luana D’Orazio, l’operaia morta sul lavoro pochi gio… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Luana D’Orazio, esaminato l’orditoio “gemello” di quello che ha ucciso l’operaia: “I sistemi di sicurezza erano manipo… - Mario84441682 : 'Macchinario manipolato'. Luana, indiscrezione dalla procura: come è morta, un orribile sospetto -

Ultime Notizie dalla rete : Luana D’Orazio Luana D’Orazio: dalla Regione un contributo economico alla famiglia LA NAZIONE