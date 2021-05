Luana D’Orazio, esaminato l’orditoio “gemello” di quello che ha ucciso l’operaia: “I sistemi di sicurezza erano manipolati” (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalla perizia sul macchinario ‘gemello’ di quello che il 3 maggio ha causato la morte di Luana D’Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. La notizia arriva da fonti della procura di Prato dopo un accertamento del consulente tecnico su un orditoio usato nella ditta e uguale a quello che ha intrappolato l’operaia 22enne. Dopo l’incidente gli inquirenti hanno sequestrato due orditoi nella ditta – quello in cui Luana fu trascinata e un altro, di fronte – per fare una comparazione sui due macchinari. Mercoledì il consulente del pm ha iniziato l’accertamento dall’orditoio gemello trovando, appunto, le ‘sicurezze’ manipolate. Nei prossimi giorni sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalla perizia sul macchinario ‘’ diche il 3 maggio ha causato la morte diaveva idi. La notizia arriva da fonti della procura di Prato dopo un accertamento del consulente tecnico su un orditoio usato nella ditta e uguale ache ha intrappolato22enne. Dopo l’incidente gli inquirenti hanno sequestrato due orditoi nella ditta –in cuifu trascinata e un altro, di fronte – per fare una comparazione sui due macchinari. Mercoledì il consulente del pm ha iniziato l’accertamento daltrovando, appunto, le ‘sicurezze’ manipolate. Nei prossimi giorni sarà ...

