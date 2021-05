Luana D’Orazio assunta con funzioni di catalogazione: “Perché era all’orditoio?” (Di giovedì 13 maggio 2021) Firenze, 13 mag – La povera Luana D’Orazio è stata, con ogni probabilità, assunta per mansioni di “catalogazione”. Resta il dubbio, dunque, sul Perché si trovasse invece a lavorare con l’orditoio che le ha tolto la vita. Luana D’Orazio, dubbi su contratto di lavoro Secondo La Repubblica, edizione di Firenze, le reali funzioni di Luana D’Orazio emergerebbero dal contratto di lavoro stesso, ancora al vaglio delle autorità giudiziarie. Alla tragedia si aggiunge ancora un’ingiustizia: la giovane mamma non avrebbe dovuto avere accesso a quel macchinario, l’orditoio che l’ha risucchiata rubandole la vita. Come è comprensibile, ora sia i legali della famiglia che la stessa Procura vogliono vederci chiaro. Dubitano che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Firenze, 13 mag – La poveraè stata, con ogni probabilità,per mansioni di “”. Resta il dubbio, dunque, sulsi trovasse invece a lavorare con l’orditoio che le ha tolto la vita., dubbi su contratto di lavoro Secondo La Repubblica, edizione di Firenze, le realidiemergerebbero dal contratto di lavoro stesso, ancora al vaglio delle autorità giudiziarie. Alla tragedia si aggiunge ancora un’ingiustizia: la giovane mamma non avrebbe dovuto avere accesso a quel macchinario, l’orditoio che l’ha risucchiata rubandole la vita. Come è comprensibile, ora sia i legali della famiglia che la stessa Procura vogliono vederci chiaro. Dubitano che ...

