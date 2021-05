LTD – La Gazzetta censura Vigorito Collovati zittito | L’AIA ha preso una decisione scomodando Totò

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 maggio 2021) LTD. Lettere dai tifosi. Alcuni tifosi hanno scritto alla nostra redazione in merito allo scippo subito dal Benevento da parte di Mazzoleni. “Gent.mo, abbiamo i capelli bianchi e siamo avviliti per quanto avvenuto in Benevento – Cagliari. Questo è un calcio che non vuole cambiare e pare proprio che alesistono i predestinati. Forse anche Doveri un giorno forse diventerà il presidente degli arbitri italiani per aver spedito una squadra in B. Capitò qualche anno fa proprio a Trentalange che si inventò un rigore per il Bologna e spedì la Sampdoria in serie cadetta. Prima di Trentalange fu fortunato anche Campanati che dopo averne combinato di tutti i colori nello scontro salvezza fra Napoli e Modena di qualche anno più addietro che mandarono all’inferno i partenopei. Quello che più sconcerta è il silenzio assordante dei media. Stendiamo un velo pietoso ...