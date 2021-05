Lotteria scontrini | estrazione 13 maggio | vincitori e premi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 maggio 2021)deglioggi 13dei 10 codicidel concorso mensile N°3 – 2021. 10 ida 100mila euro ciascuno per i possessori degliemessi dal 1° al 30 aprile e 10 quelli da 20mila euro per gli esercenti che partecipano all’iniziativa. I codici vincenti Qui il tweet di Agenzia Dogane e Monopoli con i codici vincenti dell’del 132021. Come partecipare Allapossono prendere parte tutte le personerenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistino pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettano poi telematicamente ...