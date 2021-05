Advertising

GiocoNews_it : Lotteria degli scontrini, ecco i codici della terza estrazione - CorriereCitta : Lotteria degli scontrini, terza estrazione oggi 13 maggio 2021: biglietti vincenti e premi - FrancescoPonzin : @brusco_sandro Credo sia la stessa logica della lotteria degli scontrini come mezzo per il contrasto di interesse anti evasione - adiconsum : #13maggio #LOTTERIADEGLISCONTRINI ??Estratti gli scontrini che hanno fatto vincere 100.000 euro?????? ??#Curiosity ??L… - news_mondo_h24 : Lotteria degli scontrini, estrazione del 13 maggio. I biglietti vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli

I codici vincenti I premi in palio Dove e quando avviene l'estrazione Cos'è lascontrini Tutte le estrazioni Il calendario delle estrazioni Come scoprire chi ha vinto I codici ...Lascontrini prosegue: oggi, giovedì 13 maggio 2021 , è stata effettuata la terza estrazione mensile dei biglietti vincenti. I premi in palio per l'estrazione di oggi raggiungono i 100 ...Alle 13 del 13 maggio sono stati sorteggiati i 10 «codici lotteria» che hanno vinto la terza estrazione della Lotteria degli scontrini, il concorso promosso dal governo per incentivare l’uso delle car ...Tre scontrini sotto i 20 euro portano a casa tre premi da 100mila euro per la terza estrazione mensile della lotteria degli scontrini. Massimo vantaggio per l’acquirente che lo scorso 8 aprile ha pres ...