Lotteria da un milione per chi si vaccina. In Ohio singolare iniziativa per acciuffare gli scettici (Di giovedì 13 maggio 2021) Per incentivare chi è ancora resistente all'idea di vaccinarsi, il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, ha lanciato una Lotteria con cinque premi da un milione di dollari. Il governatore repubblicano ha annunciato che tutti i vaccinati potranno partecipare alle estrazioni che inizieranno il prossimo 26 maggio. Un modo per mettere l'acquolina in bocca a chi ha deciso di non sottoporsi al vaccino. Un numero che negli Stati Uniti è in crescita. Secondo il sondaggio Npr il 24% della popolazione americana non intende vaccinarsi e il 5% è indeciso sul siero. Una posizione che secondo i ricercatori americani può mettere a rischio l'immunità di gregge.

