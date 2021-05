L’operazione “simpatia” su TikTok dell’esercito israeliano mentre i social rimuovono “per errore” i post degli attivisti palestinesi

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 13 maggio 2021) La guerra totale rievoca uno spettro storico violento. Oggi, invece, questo modo di dire potrebbe essere applicato al mezzo che, maggiormente, interviene in questo scenario per diffonderne le immagini: l’utilizzosmartphone e deimedia. Su Instagram, su Twitter, ma anche suimpazzano videoscontri nella striscia di Gaza con l’escalation che continua e le vittime che, al momento, sono numerose sia tra i militari israeliani, sia tra quelli di Hamas, sia tra i civili. L’ultimo bilancio parla di 53 vittime nella striscia di Gaza, compresi 14 bambini e tre donne, di 7 vittime israeliane, compreso un bambino di sei anni. Ma intanto la guerra viene proa sucome se fosse un videogame, in primis dall’esercito. LEGGI ANCHE > ...