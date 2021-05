Lombardia | le acrobazie della ' mototerapia' incantano la piazza della Regione

(Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag.(Adnkronos) - Un finale con gli 'effetti speciali', impreziosito, a ritmo di rock, dalle manovre acrobatiche dei piloti', un progetto di recupero e sostegno dedicato ai ragazzi disabili. È terminato così, oggi, inCittà di, davanti alla sede, il 'tour' di due giorni del ministro per le Disabilità, Erika Stefani e dell'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli. L'evento è stato preceduto, ieri, dalle tappe in provincia di Monza e Brianza e a Brescia per visitare alcune realtà del mondo del sociale. Un percorso mirato a conoscere da vicino alcune delle innumerevoli associazioni che operano sul territorio lombardo: "Questo -ha ...

È terminato così, oggi, in piazza Città di Lombardia, davanti alla sede della Regione ... sono stati entusiasti si sentire il suono dei motori e di assistere a ad acrobazie incredibili". "Questa ...
Milano, 13 Maggio 2021 Il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato a un'esibizione di "Mototerapia", terapia diffusa dal motociclista Vanni Odera, davanti a Palazzo Lombardia. Il segretario del ...