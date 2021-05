Lombardia: Fontana, 'piano da 111 mln per la ripresa economica nella provincia di Pavia' (2) (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Il piano include ulteriori interventi sostenuti da Regione Lombardia e riservati al territorio: 15 per l'area urbana di Pavia, per favorire la creazione di opportunità di lavoro attraverso la riqualificazione in diverse aree dell'asta del fiume Ticino. Altri 20 milioni per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese nei settori patrimonio storico e ambientale, imprese turistiche e start up, riqualificazione energetica di edifici pubblici, istruzione, formazione e inclusione sociale, agricoltura, mobilità locale e salute territoriale: "Il territorio pavese è particolarmente complesso ed estremamente diversificato - ha detto Fontana - proprio per questo abbiamo lavorato con grande attenzione e cercato di rispondere in modo puntuale alle richieste a noi segnalate dagli Enti locali. Lo sviluppo della città di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Ilinclude ulteriori interventi sostenuti da Regionee riservati al territorio: 15 per l'area urbana di, per favorire la creazione di opportunità di lavoro attraverso la riqualificazione in diverse aree dell'asta del fiume Ticino. Altri 20 milioni per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese nei settori patrimonio storico e ambientale, imprese turistiche e start up, riqualificazione energetica di edifici pubblici, istruzione, formazione e inclusione sociale, agricoltura, mobilità locale e salute territoriale: "Il territorio pavese è particolarmente complesso ed estremamente diversificato - ha detto- proprio per questo abbiamo lavorato con grande attenzione e cercato di rispondere in modo puntuale alle richieste a noi segnalate dagli Enti locali. Lo sviluppo della città di ...

