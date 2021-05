Lo sport riapre al pubblico | tifosi di nuovo sugli spalti del Foro Italico per gli Internazionali di tennis | “Siamo privilegiati”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Loitalianoalcon glid’Italia di. Da oggi, infatti, ilammette gli spettatori per il 25% della capienza dei suoi impianti. La maggior parte degli avventori si dice entusiasta per il ritorno: “È sempre un piacere – dice un tifoso -. Le cose che prima sembravano normali adesso recano un piacere superiore a prima”. Un altro appassionato aggiunge: “deiper questa giornata, speriamo che non piova”. Ma non manca anche chi si dice deluso perché non è riuscito a entrare e chi fa una critica ‘tecnica’: “Avrebbero potuto fare un programma migliore al campo Centrale, Berrettini contro Tsitsipas su un altro campo, gli ...

Advertising

ilfattovideo : Lo sport riapre al pubblico, tifosi di nuovo sugli spalti del Foro Italico per gli Internazionali di tennis: “Siamo… - Novizio60 : RT @SkySport: ?? INTERNAZIONALI D'ITALIA ?? Roma riapre al pubblico: primi ingressi al Foro Italico ?? IL PROGRAMMA DI OGGI ? - idiuGoinotnA : RT @SkySport: ?? INTERNAZIONALI D'ITALIA ?? Roma riapre al pubblico: primi ingressi al Foro Italico ?? IL PROGRAMMA DI OGGI ? - paoladecassan : RT @SkySport: ?? INTERNAZIONALI D'ITALIA ?? Roma riapre al pubblico: primi ingressi al Foro Italico ?? IL PROGRAMMA DI OGGI ? - SkySport : ?? INTERNAZIONALI D'ITALIA ?? Roma riapre al pubblico: primi ingressi al Foro Italico ?? IL PROGRAMMA DI OGGI ?… -

Ultime Notizie dalla rete : sport riapre

ANSA Nuova Europa

Loitalianoal pubblico con gli Internazionali d'Italia. Da oggi, infatti, il Foro Italico ammette gli spettatori per il 25% della capienza dei suoi impianti. Il villaggio del tennis è stato ...Il governo ha lavorato sodo con federazioni ee Salute per ottenere un risultato tanto importante, "un segno di speranza", come ha detto la sottosegretaria Valentina Vezzali, per un ritorno ...Il Comune di Pisa, al termine delle procedure previste dal bando di gara pubblicato lo scorso 18 marzo, ha affidato alla società sportiva ABC Sport Pisa ...Spettatori ammessi per il 25% della capienza. Il numero uno italiano sconfitto da Tsitsipas in due set. Ora il greco sfiderà il campione serbo nei quarti di finale ...