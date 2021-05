Lo Juventus Stadium saluta Alessandro Del Piero – 13 maggio 2012 – VIDEO (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 13 maggio 2012, dopo 19 stagioni in bianconero, Alessandro Del Piero disputa l’ultima partita allo Juventus Stadium Sorrisi e lacrime, il 13 maggio 2012, si mischiano in un condensato di emozioni sugli spalti dello Juventus Stadium. Dove i bianconeri celebrano il ritorno allo scudetto nella prima stagione del ciclo Conte, ma al contempo salutano il loro capitano Alessandro Del Piero dopo addirittura 19 stagioni di straordinaria militanza. L’ultima in casa di Pinturicchio coincide con un Juve-Atalanta 3-1, sfida nella quale il numero 10 sigla la sua rete numero 290 in carriera con indosso i colori bianconeri. Un dettaglio in più nel corso di una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 13, dopo 19 stagioni in bianconero,Deldisputa l’ultima partita alloSorrisi e lacrime, il 13, si mischiano in un condensato di emozioni sugli spalti dello. Dove i bianconeri celebrano il ritorno allo scudetto nella prima stagione del ciclo Conte, ma al contempono il loro capitanoDeldopo addirittura 19 stagioni di straordinaria militanza. L’ultima in casa di Pinturicchio coincide con un Juve-Atalanta 3-1, sfida nella quale il numero 10 sigla la sua rete numero 290 in carriera con indosso i colori bianconeri. Un dettaglio in più nel corso di una ...

Advertising

DAZN_IT : Mancino vincente di Rabiot ?? Juventus in vantaggio al Mapei Stadium ? #SassuoloJuve #DAZN - AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - OptaPaolo : 2011 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima ch… - mnfycryb : RT @Valenti40905251: Nei momenti più scuri hai bisogno di trovare uno spiraglio di luce , il mio sei tu! #DilettaLeotta stasera al Mapei S… - StadioSport : Video Gol Highlights Sassuolo-Juventus 1-3: Sintesi 12-05-2021: Video Gol e Highlights Sassuolo-Juventus: termina 1… -