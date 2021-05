LIVE Virtus Bologna-Treviso 91-72, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo si aggiudica gara-1 della serie (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Con 17 punti di Julian Gamble, mvp e 16 di Marco Belinelli, la Virtus Bologna di Sasha Djordjevic si aggiudica gara-1 della serie di quarti di finale contro l’Universo Treviso di Max Menetti (migliore David Logan con 17). Domani alle 20.45 si tornerà subito in campo alla Virtus Segafreo Arena per gara-2. FINISCE COSI’! LA Virtus SI IMPONE IN gara-1! 91-72 1/2 Gamble in lunetta, 48? da giocare. 90-72 Correzione a canestro di Ricci. 88-72 Belinelli si appoggia al tabellone in entrata, 16 per l’ex Spurs, la Virtus ipoteca gara-1, time out Menetti. 86-72 2/2 Ricci, 2’34” da ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Con 17 punti di Julian Gamble, mvp e 16 di Marco Belinelli, ladi Sasha Djordjevic si-1di quarti di finale contro l’Universodi Max Menetti (migliore David Logan con 17). Domani alle 20.45 si tornerà subito in campo allaSegafreo Arena per-2. FINISCE COSI’! LASI IMPONE IN-1! 91-72 1/2 Gamble in lunetta, 48? da giocare. 90-72 Correzione a canestro di Ricci. 88-72 Belinelli si appoggia al tabellone in entrata, 16 per l’ex Spurs, laipoteca-1, time out Menetti. 86-72 2/2 Ricci, 2’34” da ...

