LIVE – Venezia-Chievo 1-1, preliminari playoff Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di giovedì 13 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di Venezia-Chievo, match valevole per il primo turno dei playoff del campionato di Serie B 2020/2021. Tutto pronto per l’inizio dei playoff del torneo cadetto, che decreteranno la terza squadra promossa in Serie A insieme ad Empoli e Salernitana. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 13 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Chievo 1-1 (10? rig.Garritano, aut. Bertagnoli) 60? – PAREGGIO DEL Venezia! Autogol incredibile di ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladi, match valevole per il primo turno deidel campionato di. Tutto pronto per l’inizio deidel torneo cadetto, che decreteranno la terza squadra promossa inA insieme ad Empoli e Salernitana. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 13 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA1-1 (10? rig.Garritano, aut. Bertagnoli) 60? – PAREGGIO DEL! Autogol incredibile di ...

Advertising

comunevenezia : ???#LidoDiVenezia ??? Presentato a Ca' Farsetti 'Destinazione Lido di Venezia', tre mesi di iniziative tra mare, spo… - comunevenezia : ??#ConsiglioComunale #13aprile ?? Via libera all'unanimità in Consiglio ad una mozione per promuovere le feste di Sa… - zazoomblog : LIVE – Venezia-Chievo 0-1 preliminari playoff Serie B 2020-2021 (DIRETTA) - #Venezia-Chievo #preliminari #playoff - sportli26181512 : LIVE Al 45' Venezia-Chievo 0-1: decide Garritano. La Var toglie un gol ad Aramu - arixsecco : RT @comunevenezia: ??#ConsiglioComunale #13aprile ?? Via libera all'unanimità in Consiglio ad una mozione per promuovere le feste di San Mic… -