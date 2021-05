LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35: Le azzurre possono anche guadagnare qualche posizione ma resta una gara finora sottotono. 12.34: 52.20 per Sarah Jodoin Di Maria con il doppio e mezzo indietro carpiato. Totale di 153.60. 12.32: Ancora qualche incertezza per Batki. 57.60 con la verticale con doppio indietro ed un avvitamento e mezzo. 162.10 come punteggio totale. 12.30: dopo la seconda rotazione Noemi Batki è decima, mentre Sarah Jodoin Di Maria è dodicesima. 12.28: Ancora un errore per la britannica Spendolini. Solo 48 punti con il ritornato. 12.26: Sbaglia anche Konanykhina che con il triplo e mezzo ritornato conquista appena 41 punti. 12.24: L’olandese Van Duijn si porta al secondo posto con 115.50. L’ucraina Lyskun ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35: Le azzurre possono anche guadagnare qualche posizione ma resta una gara finora sottotono. 12.34: 52.20 per SarahDicon il doppio e mezzo indietro carpiato. Totale di 153.60. 12.32: Ancora qualche incertezza per. 57.60 con la verticale con doppio indietro ed un avvitamento e mezzo. 162.10 come punteggio totale. 12.30:la seconda rotazione Noemiè decima, mentre SarahDiè dodicesima. 12.28: Ancora un errore per la britannica Spendolini. Solo 48 punti con il ritornato. 12.26: Sbaglia anche Konanykhina che con il triplo e mezzo ritornato conquista appena 41 punti. 12.24: L’olandese Van Duijn si porta al secondo posto con 115.50. L’ucraina Lyskun ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA. Batki e Jodoin Di Maria cercano il colpo dalla piattaforma occhio a Tocci-Marsa… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Oro dei babies Pellacani-Santoro nel synchro misto! Tocci di bronzo dal metro! - DacekHide : Fatemi capire @RaiSport il motivo per il quale non facciate vedere la live degli europei di tuffi (con due italiani… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Tocci terzo e Marsaglia quarto dopo la qualifica dal metro. Finale dalle 19.30 - zazoomblog : LIVE – Tuffi Europei Budapest 2021: finale sincro misto piattaforma 10m (DIRETTA) - #Tuffi #Europei #Budapest #202… -