LIVE Sonego-Thiem, Internazionali Roma in DIRETTA: orario d’inizio e tv. L’azzurro crede nel colpaccio (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sonego-Thiem, Internazionali d’Italia: programma, orario, tv, streaming – Internazionali d’Italia 2021: Berrettini, Sonego, Thiem, Zverev e Tsitsipas agli ottavi. Karatsev elimina Medvedev – Internazionali d’Italia, Lorenzo Sonego vince il derby con Gianluca Mager! Sfida con Thiem agli ottavi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e l’austriaco a LIVEllo ATP: il #4 al ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAd’Italia: programma,, tv, streaming –d’Italia 2021: Berrettini,, Zverev e Tsitsipas agli ottavi. Karatsev elimina Medvedev –d’Italia, Lorenzovince il derby con Gianluca Mager! Sfida conagli ottavi Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Dominic, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e l’austriaco allo ATP: il #4 al ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sonego-Mager 6-4 6-4, Masters1000 Roma in DIRETTA: il piemontese conquista gli ottavi di finale dove affronter… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #Internazionali #Roma E' di #Sonego il derby con #Mager: doppio 6-4! #live - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 2nd Round: Lorenzo Sonego beat Gianluca Mager 6-4, 6-4 - Fprime86 : RT @SkySport: Internazionali d'Italia 5 italiani in campo a Roma: ora Sonego-Mager live su Sky #SkyTennis #Internazionali #Sonego #Mager ht… - SkySport : Internazionali d'Italia 5 italiani in campo a Roma: ora Sonego-Mager live su Sky #SkyTennis #Internazionali #Sonego… -